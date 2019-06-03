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В больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком

3 июня, 19:45

За жизнь тяжелораненного ребенка боролись несколько суток

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В Харькове женщину санитарная авиация доставила в больницу после укуса змеи. Фото: Facebook

В Киеве сегодня вечером, 3 июня, в реанимации больницы №7 умер 5-летний мальчик Кирилл, которого ранили выстрелом в голову полицейские, которые стреляли по бутылкам в Переяслав-Хмельницком. Медики констатировали смерть мальчика после 18:00.

"Увы, медики не смогли спасти жизнь ребенку, он умер в понедельник вечером больнице", – сообщили "Сегодня" в полиции Киевской области.

Ранее днем медики констатировали состояние ребенка как крайне тяжелое: мальчик был в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Хирурги во время операций достали обломки черепа из мозга. Пулю доставать не планировали, так как она засела очень глубоко.  На выходных мальчик был доставлен в Киев для дальнейшего лечения в высокоспециализированном нейрохирургическом центре.

Правоохранители подозреваемых в совершении преступления уже задержали. Ими являются двое полицейских, сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Отметил – правоохранители были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя в банки. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку.

Сейчас начато уголовное производство. Подозреваемых в стрельбе патрульных – задержали. Суд 3 июня будет избирать им меру пресечения. Прокуратура требует для копов круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы. После допросов подозреваемых дело передадут в Государственное Бюро Расследований.

Ранее бабушка 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину.

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику

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Тег ребенок, переяслав-хмельницкий

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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