В больнице умер один из пострадавших в тройном ДТП на Шулявском мосту

Водитель Opel не справился с управлением и выехал на встречку

Один из пострадавших в результате тройного ДТП на Шулявском путепроводе – водитель автомобиля Opel умер в больнице, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"В результате аварии 48-летняя пассажирка и 47-летний водитель Opel были доставлены в больницу, где от полученных травм мужчина скончался", – отмечено в сообщении на сайте ведомства в воскресенье, 4 ноября, утром.

Предварительно правоохранители установили, что водитель Opel не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и в последующем установят обстоятельства аварии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, поздно вечером в результате тройного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей Opel, Mercedes и Citroen четыре человека получили травмы и попали в больницу. При этом водителя Opel госпитализировали в бессознательном состоянии.

Прибывшие на место происшествия полицейские полностью перекрыли движение по в обе стороны.

Напомним, вчера на перекрестке улиц академика Заболотного и Васильковской фура Man влетела в легковушку Daewoo, в результате чего автомобили разбросало в разные стороны дороги.

Также напомним, почти две недели назад на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП, в котором по разным оценкам пострадали от 17 до 22 автомобилей.