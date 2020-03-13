В Борисполь прилетел самолет с пассажирами из Италии: трех "подозреваемых" отвезли в больницу

В аэропорт Борисполь вечером 12 марта прилетел самолет с пассажирами из Милана. Трех из них после температурного скрининга отправили в больницу, чтобы провести тесты на новый коронавирус.

Видео из салона самолета опубликовал один из пассажиров, Антон Гура. По его словам, на борту самолета находились около 200 человек, и у большинства из них был кашель и явные признаки ОРВИ. Также он заявил, что люди перед скринингом приняли жаропонижающие препараты и прошли проверку.

Видео: Anton Gura, Facebook

На эту информацию отреагировали и в Министерстве охраны здоровья. В частности, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что все пассажиры прошли проверку, и "подозреваемых" было всего трое. А других пассажиров, по его словам, в случае необходимости изолируют и назначат лечение.

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Позже в Telegram-канале Минздрава рассказали, что у госпитализированных из самолета пассажиров тесты коронавирус не подтвердили.

"Медицинскими работниками определенной больнице было проведено исследование трех человек с борта самолета Милан-Киев. По итогам исследования быстрыми тестами на IgG / IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 было получено негативные результаты, то есть коронавирус у лиц не обнаружено", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Один заболевший обнаружен в Черновицкой области, второй – в Житомирской. Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в Украине возросло до трех.

Кроме того, в Минздраве рассказали, как чувствует себя первый зараженный коронавирусом украинец и с кем он контактировал.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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