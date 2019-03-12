В Борисполе обвалилась часть стены многоэтажного дома
Потерпевших в результате обвала нет
В Борисполе обвалилась часть стены многоэтажного дома из-за шквального ветра. Об этом заявил в Facebook секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок.
"Обвал части стены на доме Киевский шлях 87, хорошо, что никого не убило. Вот так у нас в Борисполе строят", – заметил он.
К счастью, потерпевших в результате обвала нет. Напомним, разрушительная стихия затронула 16 областей Украины. Синоптики объявили второй уровень опасности. Не обошлось без жертв.
Так, в Винницкой области из-за непогоды на 28-летнюю женщину насмерть задавило рухнувшее дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели.
А в Виннице на остановке дерево рухнуло на 11-летнюю девочку. Ребенок от полученных травм погиб в карете медиков.
А сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Коростышеве Житомирской области. Также тяжело травмировала дочь погибшей.
Между тем, по данным синоптиков, на этой неделе в Украине пройдут дожди. А погодный "армагеддон" в Украине продолжается: сильный ветер не утихнет даже ночью.
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