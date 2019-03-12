В Борисполе обвалилась часть стены многоэтажного дома

Потерпевших в результате обвала нет

В Борисполе обвалилась часть стены многоэтажного дома //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/701/f42/5c8701f423bd8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/701/f42/5c8701f423bd8.jpg 2019-03-12T02:51:00+02:00 Происшествия Потерпевших в результате обвала нет

В Борисполе обвалилась часть стены многоэтажного дома из-за шквального ветра. Об этом заявил в Facebook секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок.



"Обвал части стены на доме Киевский шлях 87, хорошо, что никого не убило. Вот так у нас в Борисполе строят", – заметил он.

К счастью, потерпевших в результате обвала нет. Напомним, разрушительная стихия затронула 16 областей Украины. Синоптики объявили второй уровень опасности. Не обошлось без жертв.



Так, в Винницкой области из-за непогоды на 28-летнюю женщину насмерть задавило рухнувшее дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели.

А в Виннице на остановке дерево рухнуло на 11-летнюю девочку. Ребенок от полученных травм погиб в карете медиков.

А сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Коростышеве Житомирской области. Также тяжело травмировала дочь погибшей.

Между тем, по данным синоптиков, на этой неделе в Украине пройдут дожди. А погодный "армагеддон" в Украине продолжается: сильный ветер не утихнет даже ночью.

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