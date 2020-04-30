В Борисполе полыхал склад: зарево и дым было видно за несколько километров (фото, видео)

В Борисполе в ночь на четверг, 30 апреля, произошел масштабный пожар на складе металлоизделий на улице Январской. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 3:00.
"По прибытию на место вызова спасателями установлено, что огнем охвачена кровля по всей площади 1200 м. кв. Пожар локализован в 03:50 и полностью ликвидирован в 05:05", – говорится в сообщении.
Во время тушения пожара привлекались 7 единиц техники и 17 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Броварах 2 апреля произошел масштабный пожар – горел ангар-овощехранилище площадью 700 кв.м. По данным пожарных, овощехранилище загорелась потому, что на помещение склада перекинулся огонь от возгорания травы на площади около 1000 кв. м. На ликвидацию пожара ушло около двух часов.
Также сообщалось о крупном пожаре в помещении Министерства культуры в Киеве.
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