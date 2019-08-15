Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,25
28,25

В Борисполе поймали иностранца, которого разыскивал Интерпол

Сегодня, 18:14

Мужчину подозревают в совершении кражи

/ Фото: Pixabay

В Киевской области, где недавно непогода ломала деревья и сносила крыши, задержали мужчину, которого разыскивал Интерпол. 42-летнего гражданина Грузии пограничники остановили на пункте пропуска во время оформления пассажиров рейса сообщением "Тбилиси-Киев". Он находился в розыске за совершение кражи на территории другого государства, сообщает ГУ НП столичного региона.

Иностранец задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания. О задержании оповестили Посольство Грузии в Украине и Консульский отдел МИД Украины

Реклама

Решается вопрос об экстрадиции злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности.

В тренде
За что задержали Грымчака: в НАБУ рассказали о двух коррупционных схемах
Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Ранее в Киеве полиция задержала двух подозреваемых в сутенерстве женщин. Одна из них обустроила два помещения под сауны и через интернет набирала девушек на работу.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области полицейские задержали мужчин, которых подозревают в разбойном нападении и покушении на убийство.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Борисполь задержание интерпол киевская область

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом произошла кровавая бойня из-за денег
Под Киевом произошла кровавая бойня из-за денегПроисшествия
Пьяное ДТП в Киеве: легковушка на скорости влетела в отбойник
Пьяное ДТП в Киеве: легковушка на скорости влетела в отбойникПроисшествия
В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧП
В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧППроисшествия
В Киеве африканцы подрались с жителями Позняков: видео и фото
В Киеве африканцы подрались с жителями Позняков: видео и фотоПроисшествия
Дерзкое ограбление в Киеве: преступники отобрали у женщины деньги, но оставили ей 1000 грн
Дерзкое ограбление в Киеве: преступники отобрали у женщины деньги, но оставили ей 1000 грнПроисшествия
Родился в рубашке: в центре Киева мужчина увернулся от падающего дерева (видео)
Родился в рубашке: в центре Киева мужчина увернулся от падающего дерева (видео)Происшествия

Новости партнеров

Loading...