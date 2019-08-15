В Борисполе поймали иностранца, которого разыскивал Интерпол

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В Киевской области, где недавно непогода ломала деревья и сносила крыши, задержали мужчину, которого разыскивал Интерпол. 42-летнего гражданина Грузии пограничники остановили на пункте пропуска во время оформления пассажиров рейса сообщением "Тбилиси-Киев". Он находился в розыске за совершение кражи на территории другого государства, сообщает ГУ НП столичного региона.

Иностранец задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания. О задержании оповестили Посольство Грузии в Украине и Консульский отдел МИД Украины

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Решается вопрос об экстрадиции злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности.

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Ранее в Киеве полиция задержала двух подозреваемых в сутенерстве женщин. Одна из них обустроила два помещения под сауны и через интернет набирала девушек на работу.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области полицейские задержали мужчин, которых подозревают в разбойном нападении и покушении на убийство.

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