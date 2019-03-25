В Борисполе пьяный дебошир избил патрульного

Мужчину доставили в отделение полиции после того, как он со своим товарищем цеплялся к прохожим

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Борисполе пьяный дебошир избил патрульного //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg 2019-03-25T17:13:00+02:00 Происшествия Мужчину доставили в отделение полиции после того, как он со своим товарищем цеплялся к прохожим

В Борисполе пьяный мужчина избил патрульного полицейского, сообщается на официальной странице бориспольских копов.

По данным правоохранителей, накануне вечером, 22 марта, к ним поступило сообщение о том, что на улице Киевский Путь двое мужчин в нетрезвом состоянии цепляются к прохожим. На месте вызова было установлено, что 38-летний и 40-летний мужчины в состоянии алкогольного опьянения ведут себя неадекватно.

Во время общения с копами один из мужчин начал вести себя агрессивно и высказывался в сторону полицейских нецензурной бранью. На замечания и требование инспектора прекратить он не реагировал и начал цепляться за форменную одежду. На нарушителя надели наручники и доставили в отделение полиции. При оформлении админматериалов он дважды ударил в голову одного из патрульных.

В результате мужчина получил от инспекторов два протокола: по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и по ст.185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

Ранее сообщалось, что столичные сыщики задержали злоумышленника, который ограбил семью предпринимателей.

Также мы писали, что в Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

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