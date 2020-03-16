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В Борисполе пьяный подросток устроил "гонки" с полицией

16 марта, 12:59

Мила Князьская-Ханова

16-летний водитель пытался сбежать от патрульных

В Борисполе на выходных копы ночью поймали на дороге пьяного водителя, которому оказалось всего 16 лет, сообщает Патрульная полиция Киевщины. Так, 14 марта около 3 часов ночи внимание экипажа патрульных привлек водитель автомобиля Ford Mondeo, который двигался по улице Киевский Путь с нарушением ПДД.

С помощью проблесковых маячков и специального сигнала полицейские подали знак об остановке. Водитель легковушки проигнорировал требование инспекторов и ускорил движение. Нарушителя задержали, заблокировав его авто.

Стражи порядка заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Парень, которому оказалось 16 лет, согласился пройти осмотр. Результат оказался положительным – 1,77 промилле, что почти в 9 раз превышает допустимую норму.

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На водителя составили ряд административных материалов. В дальнейшем окончательное решение о привлечении к ответственности принимать суд.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в Боярке нетрезвая женщина за рулем внедорожника протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, она не справилась с управлением.

Тем временем, в столице на проспекте Степана Бандеры произошло два ДТП. Пока копы оформляли первую аварию, на их глазах Volkswagen без попыток торможения въехал в заднюю часть Skoda. Водитель оказался пьян.

Отметим, что по статистике полиции пьянство за рулем является одной из пяти главных причин аварий в Украине.

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Борисполь пьянство полицейские пьяный водитель патрульная полиция

Источник: Сегодня

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