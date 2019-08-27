В Борисполе разбойник с ножом напал на подростков

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Борисполе в милицию обратились двое несовершеннолетних, у одного из которых неизвестный мужчина на улице, приставив нож к горлу, забрал мобильный телефон, заставил выдать пин-код телефона и пытался убежать, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Дети побежали за злоумышленником, пытаясь его задержать. Неподалеку правоохранители осуществляли патрулирование территории и мгновенно услышали крики пострадавших о помощи и задержали злодея. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Днепропетровщины.

Сейчас указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что в Одессе двое мужчин под видом полицейских ворвались в арендованную туристами-иностранцами квартиру и ограбили их. Чтобы попасть в жилище, преступники представились правоохранителями. Иностранные гости, услышав о необходимости проверки документов, сразу открыли им двери. Разбойники ворвались в квартиру и, угрожая пистолетом, ограбили туристов. После этого "гости" скрылись.

Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и начали вымогать у них деньги.

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