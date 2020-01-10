В "Борисполе" пассажир ругался и вспоминал самолет в Иране: видео жесткого задержания

/ Фото: dpsu.gov.ua

В аэропорту "Борисполь", где недавно создали импровизированный мемориал после катастрофы самолета в Иране, правоохранители задержали буйного пассажира, уроженца Ивано-Франковской области. Мужчина нецензурно выражался и приставал к другим пассажирам, сообщает Государственная пограничная служба.

После посадки рейса мужчина вместе со всеми гражданами направился к линии паспортного контроля. В ожидании оформления он начал приставать к другим пассажирам и нецензурно ругаться, оскорблял работников аэропорта и вспоминал о катастрофе самолета в Иране.

"Пограничники отдела "Борисполь" отвели мужчину с линии контроля, чтобы успокоить и выяснить, чем спровоцирована его агрессивное поведение. Однако, находясь в режимной зоне, он продолжал нецензурно ругаться и начал угрожать военнослужащим. После неудачных попыток его утихомирить, пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности", – рассказали пограничники.

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Напомним, ранее в одном из терминалов аэропорта "Борисполь" пограничники задержали мужчину, который ругался, плевался и порывался биться из-за того, что имел запрет на выезд за пределы Украины.

Также в киевском аэропорту "Борисполь" среди пассажиров вспыхнула паника из-за женских ног, торчащих из чемодана. Оказалось, что такой "шуткой" поднять настроение сотрудникам аэропорта решил иллюзионист, который возвращался из-за границы.

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