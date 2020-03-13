В "Борисполе" задержали нелегальную посылку с миллионами медицинских масок

В международном аэропорту "Борисполь" правоохранители предупредили вывоз из страны медицинских масок. Злоумышленники пытались переправить их через границу в Италию и Арабские Эмираты. Вес посылки составляет 1,5 тонны, сообщает полиция Киевской области.

Сейчас сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 2 ст 364 1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от четырехсот до девятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Подготовлено ходатайство о наложении ареста на изъятые маски.

Напомним, на днях киевские таможенники изъяли девять уникальных археологических артефактов, которые находились в посылке. Предметы из пшеворской и черняховской археологических культур, а также времен Киевской Руси, пытались отправить в Великобританию под видом декора.

Отметим, что контрабандисты все чаще пытаются переправлять свои товары через границу по воздуху. Для этого задействуют дроны, дельтапланы и даже легкомоторные самолеты. Как правило, через границу в западных областях Украины они пытаются перебросить таким образом сигареты.

Еще один необычный случай контрабанды произошел в Украине. Так, мужчина вывез в чемодане тысячу акриловых зубов без декларации, утверждая, что он – стоматолог. Подробности смотрите в нашем сюжете:

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