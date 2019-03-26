В Борисполе жертвами учителя-педофила стали пять детей

Мужчина на протяжении года развращал малолетних детей

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Борисполе жертвами учителя-педофила стали пять детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9e3/a31/5c99e3a31716c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9e3/a31/5c99e3a31716c.jpg 2019-03-26T10:33:00+02:00 Происшествия Мужчина на протяжении года развращал малолетних детей

В Борисполе работник одного из образовательных учреждений развращал малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Установлено, что на протяжении года (с февраля 2018 по февраль 2019) подозреваемый, неоднократно с целью удовлетворения своей половой страсти, совершал физические развратные действия в отношении пятерых малолетних", - говорится в сообщении.

Педофилу объявлено о подозрении в совершении развратных действий в отношении малолетних, по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

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