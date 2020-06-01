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В Боярке снова разбили фонтан, на который залезла девушка с ребенком (видео)

1 июня, 10:56

Наталья Руда Наталья Руда

На этот раз на фонтан пытался забраться молодой человек

В Боярке снова сломали фонтан, который буквально месяц назад разрушили местные жители. Так, ранее 20-летняя девушка с ребенком вылезла на фонтан, в результате чего верхняя часть сооружения сломалась, упала и разбила весь бассейн.

"Никогда такого не было и вот опять. В Боярке очередной урод вылез на фонтан. Ну, и по старой традиции – сломали его. Бедный фонтан", - говорится в сообщении паблика "Киев Оперативный", где также опубликовали видео с места инцидента.

ЧП произошло 31 мая.

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Также смотрите видео, как разбили фонтан в предыдущий раз:

Видео: Киев Оперативный

Напомним, несмотря на карантин, в Киеве участились случаи вандализма. Например, недавно в Соломенском ландшафтном парке была замечена женщина, которая выкапывала лопаткой тюльпаны прямо с клумбы. Кроме того, в трех парках Деснянского района вандалы изуродовали и поломали деревья.

Также неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз на Оболонской набережной. Кроме того, вандалы испортили мурал с котом известного киевского художника Виталия Гидевана, который был нарисован лишь несколько месяцев назад на Троещине.

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фонтан вандализм боярка

Источник: Сегодня

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