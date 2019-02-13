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В Броварах грабитель выстрелил женщине в голову

Сегодня, 16:11

Мужчина отобрал у прохожей сумку

Фото: Sergii Nikolaiev
Фото: Sergii Nikolaiev.
В Броварах грабитель выстрелил женщине в голову //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/15d/7c8/5c515d7c8d165.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/15d/7c8/5c515d7c8d165.jpg Происшествия Мужчина отобрал у прохожей сумку

Полицейские Киевской области задержали дерзкого злоумышленника, который в городе Бровары чуть не убил случайную прохожую. Правоохранители рассказывают, что по спецлинии "102" поступило сообщение от неравнодушных людей о том, что на обочине дороги лежит раненая женщина. Медики доставили ее в больницу с травмой головы и во время операции обнаружили резиновую пулю.

"Детально осмотрев место, где нашли потерпевшую женщину, работники полиции обнаружили и изъяли гильзу и начали отрабатывать различные версии нападения на женщину. Провели ряд необходимых оперативно-розыскных мероприятий, пересмотрели камеры видеонаблюдения, оперативным путем установили личность подозреваемого и задержали его", – сообщают в ГУ НП Киева.

Злоумышленник – 36-летний уроженец восточной Украины, который последние три года проживал в Броварах и злоупотреблял алкогольными напитками. При проведении неотложного обыска по месту жительства нападающего работники полиции обнаружили и изъяли пистолет "Форт-17" с вытертым номером, 12 патронов, женские сумки, деньги в сумме 2100 грн, 100 долларов, банковскую карточку и нож. Также изъята социальная карточка на имя потерпевшей женщины, которую мужчина пытался сжечь. По словам заместителя начальника ГУ НП Киевской области, полковника полиции Андрея Небытова, подозреваемый нигде не работал, а целью нападения было именно ограбление.

Нападающий пояснил полицейским, что в тот день, находясь в нетрезвом состоянии, он поссорился со своей девушкой. Затем взял пистолет, выбежал на улицу и выстрелил в прохожую женщину, чтобы завладеть ее сумкой.

"Сейчас задержанного проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области и столицы", – говорит Небытов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 ("Покушение на преступление") и по п.6. ч.2 ст.115 ("Умышленное убийство из корыстных побуждений") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

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Тег грабитель, стрельба, бровары, грабеж

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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