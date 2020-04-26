Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,01
29,14
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Броварах взорвали отделение банка

26 апреля, 14:27

Мила Князьская-Ханова

Взрыв прогремел около 4:30 утра

Под Киевом в Броварах неизвестные взорвали отделение банка, которое расположено на первом этаже жилой девятиэтажки. Взрыв прогремел на бульваре Независимости, 7 около 4:30 утра, сообщает паблик dtp.kiev.ua.

"Здание получило достаточно серьезные повреждения. Правохранители прибыли на место происшествия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Подробности уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее в полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали подробности ночного подрыва банкомата в супермаркете на улице Покотило в Святошинском районе столицы. Он был настолько мощным, что часть конструкции банкомата вывалилась из помещения супермаркета на улицу.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Глевахе под Киевом из супермаркета на глазах у покупателей злоумышленники украли платежный терминал, погрузили его в багажник авто и скрылись с места инцидента.

Также новости "Сегодня" писали о подрыве банкомата в Оболонском районе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взрыв бровары под киевом

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 22 день: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 22 день: что известно (фото и видео)Происшествия
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столицеДругие новости
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянинаДругие новости
В Киев пришел дым с пожаров в Чернобыле: людей просят не выходить на улицу
В Киев пришел дым с пожаров в Чернобыле: людей просят не выходить на улицуПроисшествия
За поджог травы в Киевской области задержали двоих мужчин на скутерах
За поджог травы в Киевской области задержали двоих мужчин на скутерахПроисшествия
COVID-19 у начальника полиции Киева: что известно о его состоянии
COVID-19 у начальника полиции Киева: что известно о его состоянииПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...