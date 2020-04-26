В Броварах взорвали отделение банка

Под Киевом в Броварах неизвестные взорвали отделение банка, которое расположено на первом этаже жилой девятиэтажки. Взрыв прогремел на бульваре Независимости, 7 около 4:30 утра, сообщает паблик dtp.kiev.ua.

"Здание получило достаточно серьезные повреждения. Правохранители прибыли на место происшествия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Подробности уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее в полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали подробности ночного подрыва банкомата в супермаркете на улице Покотило в Святошинском районе столицы. Он был настолько мощным, что часть конструкции банкомата вывалилась из помещения супермаркета на улицу.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Глевахе под Киевом из супермаркета на глазах у покупателей злоумышленники украли платежный терминал, погрузили его в багажник авто и скрылись с места инцидента.

Также новости "Сегодня" писали о подрыве банкомата в Оболонском районе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама