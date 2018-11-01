В Броварах взорвался кабинет косметолога, есть пострадавшие

Сегодня, 22:32

Кабинет после взрыва выгорел, а пострадавших женщин госпитализировали с ожогами

В Броварах взорвался кабинет косметолога, есть пострадавшие

В Броварах 1 ноября днем произошел взрыв в кабинете косметологии в четырехэтажном здании на ул. Гагарина. Спасателей на место происшествия вызвали в 12:00, рассказали в ГСЧС Киевской области.

После взрыва в кабинете начался пожар, который локализировали в 12:17, а уже в 12:21 – полностью потушили.

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Фото: ГСЧС Киевской области

На месте происшествия пострадали две женщины, которых с ожогами первой и второй степени доставили в больницу. Также спасатели эвакуировали из здания 30 человек. На месте ЧП работали 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

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Фото: ГСЧС Киевской области

Причина взрыва устанавливается.

Ранее сообщалось, что 29 октября в Киеве на улице Ивана Кудри прогремел взрыв. Происшествие случилось около 21:40.

Ранее на улице Зодчих в Киеве в одной из жилых многоэтажек на восьмом этаже дома произошел взрыв газа. Взрыв прогремел ночью около 00:00. Взрывной волной повыбивало стекла и повредило двери. Кроме того, в результате ЧП пострадали хозяйка квартиры и ее сын. Женщину госпитализировали в больницу, а мужчине оказали помощь на месте.

Также в Киеве в Голосеевском районе произошло масштабное ЧП: на ул. Новопироговской, на территории промышленной зоны, прогремел взрыв. В результате пострадали шесть человек. С травмами разной степени тяжести они госпитализировали в больницу. Один из мужчин находится в бессознательном состоянии.
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Источник:

"Сегодня"

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