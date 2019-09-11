В бывшем ночном клубе в Киевской области "накрыли" масштабную нарколабораторию (видео)

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В одном из населенных пунктов Обуховского района Киевской области полиция разоблачила масштабную нарколабораторию. Производство каннабиса было налажена в здании бывшего ночного клуба неподалеку от поселкового совета. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.

"В нарколаборатории, которая была оснащена самым современным оборудованием, изготавливалась марихуана высокого качества. На предприятии документировался учет растений каннабиса от посадки до обработки готовой продукции", - говорится в сообщении.

Масштабом наркопредприятия,были поражены даже аграрии, которые были вовлечены в осмотре места происшествия.

Полиция изъяла готовую продукцию стоимостью более миллиона гривен, а также более 400 кустов конопли и оборудование стоимостью почти 300 000 гривен.

Оперативники устанавливают каналы поставки и последующей реализации произведенной продукции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, что ранее киевская полиция задержала трех женщин, сбывавших наркотики. Они изготавливали запрещенные вещества и продавали их только "для своих". Женщины действовали на территории Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов. Во время обыска в квартире злоумышленниц нашли партию наркотиков на сумму 400 тыс. гривен.

Новости "Сегодня" писали, что в Харькове врач-нарколог организовал торговлю рецептами на наркотики и психотропы. Во время обысков на рабочем месте у него обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки и копии уже выданных рецептов. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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