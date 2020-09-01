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В центре Киева автомобиль влетел в летнюю площадку кафе (видео)

1 сентября, 09:31

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

На террасе на момент ДТП были посетители

На Бессарабке в центре Киева произошло пьяное ДТП – Volkswagen врезался в летнюю площадку кафе.

Как сообщает "Киев оперативный", авария случилась в ночь на 1 сентября. В этот момент на площадке находились посетители заведения, и по крайней мере один из них пострадал. Его с места ДТП срочно госпитализировали.

Видео: Киев Оперативный

По словам свидетелей ДТП, водитель Volkswagen был изрядно пьян.

Напомним, недавно на столичных Осокорках водитель легковушки снес торговую точку с арбузами. Инцидент произошел на улице Софии Русовой. По словам очевидцев, мужчина за рулем BMW был пьяным и очень агрессивным.

Также напомним, что ранее на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате удара на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте. Удар был настолько сильным, что запчасти от разбитых машин разбросало по всей дороге.

Также мы писали о жуткой аварии на Столичном шоссе, в которой погибла почти целая семья Цуркановых.

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Киев ДТП видео Бессарабка кафе автомобили пострадавший
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