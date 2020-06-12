В центре Киева дерево рухнуло на припаркованные машины (фото)

В Киеве на бульваре Леси Украинки, 19 на припаркованные автомобили рухнуло огромное дерево. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Сообщается, что в результате ЧП повреждены четыре автомобиля. Также в паблике опубликованы фото с места инцидента.

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Также столичные спасатели сообщили об аналогичном случае на улице Астраханской, 3. Сотрудники Киевской службы спасения освободили машины из-под деревьев, но в обоих случаях припаркованные автомобили получили значительные повреждения.

Киевлян призвали быть осторожными, особенно в ветреную погоду, и обращать внимание на деревья, расположенные рядом с местами для парковки и пешеходными зонами. В случае, если вы увидели подозрительное дерево – сразу звоните на номер 101, обратитесь в Киевскую службу спасения по телефону (044) 430-37-13 или предоставьте информацию КО "Киевзеленстрой" (044) 272-40-18, (044) 272 -53-43.

Ранее мы писали, что в столице жара побила уже два температурных рекорда. При этом дожди в столице в мае побили почти 130-летний рекорд.

Непогода наблюдалась по всей Украине, подробнее смотрите в сюжете:

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