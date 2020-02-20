В центре Киева две машины влетели в ресторан (фото)

В Киеве на Парковой дороге утром произошло ДТП с участием двух машин, ехавших в одном направлении по узкой дороге, сообщает "Киев Оперативный".

Машины ехали "бок о бок", но неожиданно водитель красного авто решил осуществить маневр и не заметил авто, которое ехало рядом. От удара обе машины понесло и остановиться они смогли лишь в заборе ресторана.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Напомним, на Теремках в районе Ледового стадиона на проспекте Академика Глушкова произошло масштабное ДТП. Фура полностью перекрыла проезд по проезжей части в сторону центра. Водители объезжали аварию по тротуару.

Также в Киеве вечером 13 февраля на перекрестке улицы Кирилловской и Хвойки на трамвайных путях столкнулись маршрутка "Богдан", которая курсирует по рейсу №587, и Audi. В результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них беременная женщина.

Ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

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