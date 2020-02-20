Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

В центре Киева две машины влетели в ресторан (фото)

20 февраля, 16:25

Одна из машин совершила неожиданный маневр

В Киеве на Парковой дороге утром произошло ДТП с участием двух машин, ехавших в одном направлении по узкой дороге, сообщает "Киев Оперативный".

Машины ехали "бок о бок", но неожиданно водитель красного авто решил осуществить маневр и не заметил авто, которое ехало рядом. От удара обе машины понесло и остановиться они смогли лишь в заборе ресторана.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Реклама

В тренде
Убийство хирурга в центре Киева: подозреваемого задержали в аэропорту Одессы
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, на Теремках в районе Ледового стадиона на проспекте Академика Глушкова произошло масштабное ДТП. Фура полностью перекрыла проезд по проезжей части в сторону центра. Водители объезжали аварию по тротуару.

Также в Киеве вечером 13 февраля на перекрестке улицы Кирилловской и Хвойки на трамвайных путях столкнулись маршрутка "Богдан", которая курсирует по рейсу №587, и Audi. В результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них беременная женщина.

Ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев авария ДТП парковая дорога

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробности
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробностиПроисшествия
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)Происшествия
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)Происшествия
Показал
Показал "ксиву": в Киеве мужчина быстро решил проблему с эвакуацией машиныПроисшествия
В метро Киева из-за ЧП с мужчиной останавливались поезда
В метро Киева из-за ЧП с мужчиной останавливались поездаПроисшествия
В Киеве поймали грабителя, отнявшего у мужчины 30 тысяч долларов
В Киеве поймали грабителя, отнявшего у мужчины 30 тысяч долларовПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...