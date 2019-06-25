ФОТОФАКТ. В центре Киева двое мужчин устроили заплыв в фонтане

Мужчины залезли фонтан и один из них начал плыть, пока второй держал его за ноги

Фото: dtp.kiev.ua.

В Киеве в одном из фонтанов на Крещатике двое неизвестных мужчин устроили заплыв. В частности, как сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook, мужчины залезли фонтан, один из них начал плыть, пока второй держал его за ноги.

Пользователи сети поиронизировали над ситуацией.

"Мужчина в зелёном поло,обследует эхолотом дно фонтана, на предмет изучения рельефа сооружения!", "Релаксуют в прекрасный жаркий день", "Пополняют свою коллекцию манетками, которые кинули иностранцы", "Пылесосит ил", "Ну очевидно же – люди раков ловят к пиву", – пишут пользователи в комментариях.

Напомним, ранее на площади перед Киевским Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов. Он является памятником архитектуры и модернизма, включает в себя бассейны и фонтаны в монументальной мозаике, сообщили в КГГА.

Новости "Сегодня" также писали, что в конце апреля забили фонтаны на Майдане Независимости – "Большой" и комплекс "Малые" фонтаны: "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева", а также фонтан "Крещатик" у дома №25. Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начал уже с 1 мая.

Тем временем, в Харькове приводят в порядок фонтан в парке Шевченко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В центре Киева двое мужчин устроили заплыв в фонтане". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"