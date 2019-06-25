Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

ФОТОФАКТ. В центре Киева двое мужчин устроили заплыв в фонтане

25 июня, 10:55

Мужчины залезли фонтан и один из них начал плыть, пока второй держал его за ноги

Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua.

В Киеве в одном из фонтанов на Крещатике двое неизвестных мужчин устроили заплыв. В частности, как сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook, мужчины залезли фонтан, один из них начал плыть, пока второй держал его за ноги.

Пользователи сети поиронизировали над ситуацией.

"Мужчина в зелёном поло,обследует эхолотом дно фонтана, на предмет изучения рельефа сооружения!", "Релаксуют в прекрасный жаркий день", "Пополняют свою коллекцию манетками, которые кинули иностранцы", "Пылесосит ил", "Ну очевидно же – люди раков ловят к пиву", – пишут пользователи в комментариях.

Напомним, ранее на площади перед Киевским Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов. Он является памятником архитектуры и модернизма, включает в себя бассейны и фонтаны в монументальной мозаике, сообщили в КГГА.

Новости "Сегодня" также писали, что в конце апреля забили фонтаны на Майдане Независимости – "Большой" и комплекс "Малые" фонтаны: "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева", а также фонтан "Крещатик" у дома №25. Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начал уже с 1 мая.

Тем временем, в Харькове приводят в порядок фонтан в парке Шевченко.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, Крещатик, фонтан

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В центре Киева двое мужчин устроили заплыв в фонтане". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве на Шулявке запустят два фонтана

20 июня, 12:22

Фонтаны сейчас не работают и просто завалены мусором

В Киеве из-под земли забил огромный фонтан: видео

19 июня, 08:50

ЧП произошло на улице Раисы Окипной

Зеленский искупался в фонтане Мариуполя: забавное видео

16 июня, 11:53

За президентом пришлось намочить костюмы и его телохранителям

В фонтане у памятника основателям Киева – мусор и катаются дети: фото

13 июня, 11:58

Фонтан в Наводницком парке не находится на балансе у КП "Киевводфонд"

Появилось фото убийцы 9-летнего мальчика в Киеве

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

Как определить, натуральный мед или нет?

Как герцогиня Кейт отучает принца Луи от плохих привычек

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

В Киеве с помощью резины наказали "героя парковки"

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Lifecell мстит абонентам-перебежчикам – Укртелеком подал жалобу

Самый безопасный автомобиль на планете

В Запорожье избили священника за просьбу выключить радио

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Как восстановить печень

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь