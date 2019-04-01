В центре Киева эвакуируют две тысячи человек из-за сообщения о бомбе
Представитель торгового центра получил на электронную почту сообщение о взрывчатке
В Киеве полиция ищет взрывчатку в одном из торговых центров на Майдане Независимости, проводится эвакуация около 2000 человек, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
"По спецлинии 102 обратился представитель торгового центра, который расположен на Майдане Независимости. Он сообщил, что на электронную почту заведения поступило письмо о заминировании", - говорится в сообщении.
По вызову сразу выехали специалисты профильных служб для проведения проверки торговых помещений и прилегающей территории.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") после сообщения о минировании из терминалов эвакуировали пассажиров. В результате никаких взрывоопасных предметов не было найдено.
Также во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек.
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