В центре Киева эвакуируют две тысячи человек из-за сообщения о бомбе

Представитель торгового центра получил на электронную почту сообщение о взрывчатке

Фото: Нацполиция

В центре Киева эвакуируют две тысячи человек из-за сообщения о бомбе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ed/597/5ca1ed5971aa8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ed/597/5ca1ed5971aa8.jpg 2019-04-01T13:56:00+03:00 Происшествия Представитель торгового центра получил на электронную почту сообщение о взрывчатке

В Киеве полиция ищет взрывчатку в одном из торговых центров на Майдане Независимости, проводится эвакуация около 2000 человек, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"По спецлинии 102 обратился представитель торгового центра, который расположен на Майдане Независимости. Он сообщил, что на электронную почту заведения поступило письмо о заминировании", - говорится в сообщении.

По вызову сразу выехали специалисты профильных служб для проведения проверки торговых помещений и прилегающей территории.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") после сообщения о минировании из терминалов эвакуировали пассажиров. В результате никаких взрывоопасных предметов не было найдено.

Также во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек.

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