В центре Киева глыба льда пробила крышу автомобиля
Салон автомобиля засыпало льдом и разбитым стеклом панорамной крыши
На улице Богдана Хмельницкого, 10, в центре Киева глыба льда со снегом упала с крыши здания на автомобиль Nissan Qashqai. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
Видео произошедшего в группу прислала киевлянка. Она рассказала, что автомобиль принадлежит ее матери. По ее словам, глыба льда пробила стеклянную панорамную крышу автомобиля насквозь, лед и стекло разлетелись по салону.
Киевлянка добавила, что ее мать чудом осталась жива. Она уточнила, что упала только часть свисающего снежного карниза. Рядом с этим домом оживленное движение и каждые пару минут проходят люди.
Напомним, ранее мы писали, что коммунальщики ликвидировали большие сосульки на школах Киева. Огромные сосульки образовались и на станции метро "Золотые ворота".
Кроме того, накануне мы сообщили, что в Харькове женщина из-за сосульки попала в больницу. Пострадавшую госпитализировали с переломом и травмой головы.
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