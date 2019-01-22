В центре Киева глыба льда пробила крышу автомобиля

Салон автомобиля засыпало льдом и разбитым стеклом панорамной крыши

Фото: Анатолий Бойко

В центре Киева глыба льда пробила крышу автомобиля //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/bundles/app/img/article.png //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/bundles/app/img/article.png 2019-01-22T16:22:20+02:00 Происшествия Салон автомобиля засыпало льдом и разбитым стеклом панорамной крыши

На улице Богдана Хмельницкого, 10, в центре Киева глыба льда со снегом упала с крыши здания на автомобиль Nissan Qashqai. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Видео произошедшего в группу прислала киевлянка. Она рассказала, что автомобиль принадлежит ее матери. По ее словам, глыба льда пробила стеклянную панорамную крышу автомобиля насквозь, лед и стекло разлетелись по салону.

Киевлянка добавила, что ее мать чудом осталась жива. Она уточнила, что упала только часть свисающего снежного карниза. Рядом с этим домом оживленное движение и каждые пару минут проходят люди.

Напомним, ранее мы писали, что коммунальщики ликвидировали большие сосульки на школах Киева. Огромные сосульки образовались и на станции метро "Золотые ворота".

Кроме того, накануне мы сообщили, что в Харькове женщина из-за сосульки попала в больницу. Пострадавшую госпитализировали с переломом и травмой головы.

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