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В центре Киева горит архив Минкульта (фото, видео)

27 января, 11:22

Из здания эвакуируют людей

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве в понедельник, 27 января, вспыхнул пожар на ул. Ивана Франко, 19, где расположено административное трехэтажное здание Министерства культуры. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:14. По прибытии на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник в подвале в помещении архива.

Вместе с тем пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает о том, что задымление произошло на третьем этаже здания.

В ГСЧС уточнили, что еще до прибытия пожарных на безопасное расстояние из здания на улицу вышло около 220 человек.

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"Из-за сильного задымления проводится эвакуация людей. В ходе разведки спасены два человека с третьего этажа с помощью автолестницы", - говорится в сообщении.

В сети появилось также видео эвакуации людей из здания:

Видео: Kyiv LIVE
Видео: Kyiv LIVE

В 11:03 пожар на площади 30 м кв. локализован.

Для ликвидации пожара задействованы 11 единиц техники и 41 человек личного состава.

Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, ранее на окраине Киева произошел масштабный пожар в магазине мебели.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Киев пожары министерство культуры

Источник: Сегодня

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