В центре Киева горит жилой дом: спасатели эвакуируют жителей с верхних этажей (видео)
По предварительной информации, в квартире, где произошло возгорание, обнаружен труп человека
В Киеве во вторник, 23 июля, во второй половине дня вспыхнул пожар в жилом семиэтажном доме в центре города на Кловском спуске, 14/24.
"Возгорание произошло на пятом этаже. Огонь распространяется на верхние этажи. На месте работают пожарные расчеты. Проводится эвакуация жителей с верхних этажей", – сообщили "Сегодня" в ГСЧС Киева.
По предварительной информации, в квартире, где произошло возгорание, обнаружен труп человека. Тушение пожара продолжается.
Проезд на Кловском спуске перекрыт.
Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.
Также в прошлом месяце в Буче под Киевом произошел мощный пожар в металлическом ангаре. Пожар произошел в ангаре и быстро начал распространяться на всю его территорию площадью 1600 "квадратов". Предварительно установлено, что загорелся склад с одеждой, бывшей в употреблении. В тушении были задействованы 30 пожарных и 9 единиц техники. Тушение осложнялось тем, что пожарным приходилось разгребать горы тлеющего секонд-хенда, чтобы хорошо залить его водой. Бойцы фактически вручную переворачивали большие тюки с одеждой. Причину возгорания и сумму нанесенного ущерба будут устанавливать сотрудники полиции.
Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.
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