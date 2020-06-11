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В центре Киева груженый землей грузовик провалился под асфальт

11 июня, 15:11

Наталья Руда Наталья Руда

Инцидент произошел во дворе дома на бульваре Леси Украинки, 28

На столичном Печерске в четверг, 11 июня, груженый землей грузовик провалился под асфальт. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Инцидент произошел во дворе дома на бульваре Леси Украинки, 28.

Пока что подробности ЧП уточняются, о пострадавших не сообщается.

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/ Фото: Киев Оперативный

Не так давно в Киеве на улице Дегтяревской, 49 произошла аварийная ситуация: из-за порыва трубопровода водоснабжения образовался провал на проезжей части, в который попало колесо грузового автомобиля.

Напомним, что на улице Владимирской в марте этого года провалился асфальт недалеко от Дома учителя, а в прошлом году на улице произошло аварийное проседание проезжей части. Рабочие снимали брусчатку, чтобы поменять ее.

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Ранее также новости "Сегодня" сообщали, что также провалился асфальт на улице Золотоворотской. На проезжей части образовались две ямы.

Кроме того, журналисты "Сегодня" ранее узнали, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько средств и времени нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния.

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Киев ДТП провал

Источник: Сегодня

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