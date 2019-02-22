В центре Киева грузовик с кирпичами протаранил легковушку и перевернулся
Кабина фуры перевернулась, а кирпичи высыпались из прицепа
На Крещатике в Киеве, гденедавно произошло смертельное ДТП, фура с кирпичами протаранила машину и перевернулась на тротуаре. Об этом сообщает "Информатор".
ДТП произошло сегодня утром около 06:20 на улице Крещатик, 21. По предварительным данным, оба водителя спали в грузовике Renault Magnum на улице Лютеранской. Когда они проснулись, грузовик уже мчал вниз, а тормоза не срабатывали – фура протаранила легковушку Toyota. После этого грузовик снес дорожный знак и ситилайт, после чего скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Потом грузовик перевернулся, и кирпичи высыпались из прицепа.
В результате ДТП никто не пострадал. Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины – они получили незначительные травмы.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В центре Киева грузовик с кирпичами протаранил легковушку и перевернулся". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одесской области пьяный мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП
Под действием водки парень далеко не уехал: на первом же крутом повороте он не справился с управлением
Во Львовской области в ДТП попал автобус с пассажирами: есть погибший
В автобусе находилось около 25 человек