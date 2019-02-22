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В центре Киева грузовик с кирпичами протаранил легковушку и перевернулся

Сегодня, 09:33

Кабина фуры перевернулась, а кирпичи высыпались из прицепа

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua.
В центре Киева грузовик с кирпичами протаранил легковушку и перевернулся //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f9f/4bc/5c6f9f4bceaf8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f9f/4bc/5c6f9f4bceaf8.jpg Происшествия Кабина фуры перевернулась, а кирпичи высыпались из прицепа

На Крещатике в Киеве, гденедавно произошло смертельное ДТП, фура с кирпичами протаранила машину и перевернулась на тротуаре. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня утром около 06:20 на улице Крещатик, 21. По предварительным данным, оба водителя спали в грузовике Renault Magnum на улице Лютеранской. Когда они проснулись, грузовик уже мчал вниз, а тормоза не срабатывали – фура протаранила легковушку Toyota. После этого грузовик снес дорожный знак и ситилайт, после чего скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Потом грузовик перевернулся, и кирпичи высыпались из прицепа.

В результате ДТП никто не пострадал. Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины – они получили незначительные травмы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, Крещатик, фура, столкновение, легковушка

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