В центре Киева Hyundai врезался в грузовой Ford: двое пострадавших

По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением и въехал в припаркованное авто

Фото: Информатор

Два человека пострадали в результате ДТП на улице Мечникова близ станции метро "Кловская" в Киеве в ночь на пятницу, 12 апреля. Там Hyundai Accent, в котором было три человека, врезался в Ford Transit, стоявший на обочине дороги.

Как пишет "Информатор", Hyundai ехал в сторону Кловского спуска и его начало заносить в сторону обочины. В итоге водитель не справился с управлением и въехал под раму грузовой машины. Детали легковушки разлетелись по всей дороге, у Ford отпали задний бампер и запасное колесо.













При этом пострадали водитель грузовой машины и пассажир, который находился на заднем сиденье легковушки. Их госпитализировали. Вместе с тем, очевидцы заявили, что водитель Hyundai был пьян, так как от него был слышен запах алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Днепре грузовик, у которого отказали тормоза, на большой скорости врезался в 11 автомобилей.

Также накануне серьезное ДТП произошло на Шулявке недалеко от ТЦ на улице Вадима Гетьмана, 6. Около 15:00 там столкнулись фура и две легковушки – Nissan и Toyota. В результате ДТП грузовой автомобиль практически полностью перекрыл улицу Вадима Гетьмана.

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