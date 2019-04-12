Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В центре Киева Hyundai врезался в грузовой Ford: двое пострадавших

Сегодня, 08:30

По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением и въехал в припаркованное авто

Фото: Информатор

Два человека пострадали в результате ДТП на улице Мечникова близ станции метро "Кловская" в Киеве в ночь на пятницу, 12 апреля. Там Hyundai Accent, в котором было три человека, врезался в Ford Transit, стоявший на обочине дороги.

Как пишет "Информатор", Hyundai ехал в сторону Кловского спуска и его начало заносить в сторону обочины. В итоге водитель не справился с управлением и въехал под раму грузовой машины. Детали легковушки разлетелись по всей дороге, у Ford отпали задний бампер и запасное колесо.

При этом пострадали водитель грузовой машины и пассажир, который находился на заднем сиденье легковушки. Их госпитализировали. Вместе с тем, очевидцы заявили, что водитель Hyundai был пьян, так как от него был слышен запах алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Днепре грузовик, у которого отказали тормоза, на большой скорости врезался в 11 автомобилей


Также накануне серьезное ДТП произошло на Шулявке недалеко от ТЦ на улице Вадима Гетьмана, 6. Около 15:00 там столкнулись фура и две легковушки – Nissan и Toyota. В результате ДТП грузовой автомобиль практически полностью перекрыл улицу Вадима Гетьмана.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Киев, ДТП, печерск

Вы сейчас просматриваете новость " В центре Киева Hyundai врезался в грузовой Ford: двое пострадавших". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ровно БТР раздавил легковушку, опубликованы фото

Вчера, 22:27

В Здолбунове водитель бронетехники пытался избежать наезда на мать с ребенком

Апелляция по страшному ДТП в Харькове: Зайцева в СИЗО знакомится с делом

Вчера, 21:16

Точка в резонансном деле о страшном ДТП в центре Харькова до сих пор не поставлена

Два грузовика столкнулись в Одессе, один опрокинулся

Вчера, 16:57

Один из автомобилей врезался в забор жилого дома

В Киеве на Шулявке произошло серьезное ДТП: фура полностью перекрыла улицу

Вчера, 15:15

Предположительно, водитель фуры на Гетьмана хотел развернуться перед Шулявским путепроводом

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Экс-сбушник объяснил, почему Порошенко "сливает" Медведчука

''Спасла эфир'': выступление Кароль на шоу Голос вызвало восторг

Юлия Тимошенко станет бабушкой во второй раз

Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой (фото)

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

Леся Никитюк решила выяснить отношения с известным блогером

Готовят семейный склеп: в Крыму показали могилу сына Януковича
Загрузка...

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

Вчера, 07:51

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Вчера, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

Вчера, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Вчера, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Надя Дорофеева оголила грудь и завела сеть