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В центре Киева копы "накрыли" онлайн-порностудию: появились фото и видео

27 июля, 10:31

Организатор "бизнеса" ежемесячно зарабатывал около 20 тысяч долларов

Фото: ГУНП в Киевской области
Фото: ГУНП в Киевской области.

В центре Киева правоохранители разоблачили онлайн-порностудию, в которой "работали" более двадцати девушек. Организатор "бизнеса" задержан, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Порностудию оборудовали в арендованной квартире в центре города. В режиме онлайн девушки общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.

"В рамках досудебного расследования установлено, что главный фигурант интимного бизнеса – 32-летний киевлянин, ранее не судимый. Мужчина в центре столицы арендовал для студии трехэтажную квартиру, где работали порномоделями девушки в возрасте от 18-ти до 30-ти лет. Через веб-камеру они общались с клиентами, выполняя действия сексуального характера. От деятельности студии ежемесячно организатор получал незаконный доход в размере около 20 000 долларов США", – рассказал и.о. начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Киеве Алексей Гаврилюк.

За подбор и работу девушек отвечала администратор – 30-летняя киевлянка. Объявления о наборе веб-моделей размещали на специализированных сайтах. Девушки работали в три смены – утреннюю, дневную и ночную. Зарплату они получали наличными каждую неделю.

На данный момент копы задержали трех человек: организатора, администратора и модель. Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в Киеве в квартире копы пресекли деятельность порностудии. Эротические видео девушки снимали в обычной квартире.

Кроме того, ранее в Днепре правоохранители накрыли порностудию, клиентами которой были граждане США и Европы.

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Тег Киев, порностудия, разоблачение, организатор

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