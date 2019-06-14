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В центре Киева копы задержали "шоколадного" вора

14 июня, 11:49

Мужчина украл 29 шоколадок из магазина

Фото: Нацполиция

Киевские патрульные задержали мужчину, который подозревается в похищении из магазина 29 шоколадок. Об этом сообщает пресс-служба столичной Патрульной полиции. 

"12 июня, около 17 часов, во время патрулирования на улице Институтская патрульные увидели, как неизвестный мужчина выбежал из магазина в направлении инспекторов, но, увидев полицейских, резко изменил свое направление движения и продолжил бежать в другую сторону. Также внимание патрульных привлекло и то, что у него из карманов по дороге начали выпадать шоколадки", - говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Киева
Фото: Патрульная полиция Киева

Инспекторы догнали и задержали мужчину, который не смог логично объяснить свои действия и заметно нервничал. Вернувшись в магазин, из которого выбежал мужчина, патрульные установили, что гражданин, вероятно, похитил из него 29 шоколадок.

Напомним, не так давно полиция Киева задержала группу воров, которые совершали кражи из столичных офисов. 

Ранее правоохранители Киевской области вычислили мужчину, совершившего кражу икон из нескольких храмов Киевской области. Вором оказался 30-летний житель Харькова, ранее судимый за аналогичные преступления.

Также сообщалось, что мошенники крадут информацию с телефонов и гаджетов украинцев.


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Тег Киев, вор, задержание

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