В центре Киева легковушка пыталась скрыться от полиции и врезалась в грузовик

В центре Киева девушка на легковушке, пытаясь уйти от полиции, устроила ДТП. Об этом сообщает "Информатор".

Как выяснилось, погоня началась сегодня утром, 20 октября, в 06:30. Как рассказал полицейский, который преследовал авто, его экипаж увидел машину на Бессарабке – она ехала без включенных фар. Полиция попыталась остановить Cherry, но она резко увеличила скорость до около 130 километров в час. Легковушка проскочила несколько светофоров на красный свет, но при повороте с бульвара Шевченко на Назаровскую влетела в припаркованный грузовик.

После столкновения Cherry загорелась, и огонь перекинулся на грузовик. На место сразу же приехали спасатели и потушили пламя.

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Из машины водителя доставали полицейские охраны. Они оказали ей первую помощь, так как девушка повредила себе руку. По словам копов, от нее не пахло алкоголем, но она явно была в состоянии шока. Кроме того, девушка заявила, что это нее машина, и она со всем разберется. Сейчас водителя передали медикам.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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