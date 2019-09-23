В центре Киева легковушка столкнулась со "скорой": видео с места ДТП

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На столичном бульваре Шевченко утром в понедельник, 23 сентября, на пешеходном переходе столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и машина скорой медицинской помощи. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный", где также опубликовано видео с места ДТП.

На данный момент причины аварии устанавливаются, также выясняется, есть ли в результате ДТП пострадавшие.

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Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59 км трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и "сцепился" еще с одной машиной на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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