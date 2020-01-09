В центре Киева мужчина на Audi врезался в здание филармонии

Водитель вылетел с дороги на Европейской площади

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве, где ночью 9 января начал идти мокрый снег, мужчина за рулем Audi въехал в здание Национальной филармонии в центре города. Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

"Элитная атака на Национальную филармонию Украины: Ауди КА0001КО вылетел с дороги на Европейской площади и врезался в здание. У водителя признаки алкогольного опьянения, но это не точно", – говорится в сообщении паблика.

Другие подробности пока что не сообщаются.

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Напомним, под Киевом на днях 24-летний парень сбил женщину-пешехода, убегая от полиции. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве на улице Тургеневской в Киеве произошло ДТП, после которого один из водителей решил прилечь отдохнуть на месте аварии.

Кроме того, утром 1 января в Киевской области произошло ДТП с подростками, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Ее тело нашли в 100 метрах от места аварии.

Также мы сообщали о смертельном ДТП, которое произошло в Подольском районе:

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