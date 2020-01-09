Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,83
26,49

В центре Киева мужчина на Audi врезался в здание филармонии

9 января, 11:54

Водитель вылетел с дороги на Европейской площади

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве, где ночью 9 января начал идти мокрый снег, мужчина за рулем Audi въехал в здание Национальной филармонии в центре города. Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

"Элитная атака на Национальную филармонию Украины: Ауди КА0001КО вылетел с дороги на Европейской площади и врезался в здание. У водителя признаки алкогольного опьянения, но это не точно", – говорится в сообщении паблика.

Другие подробности пока что не сообщаются.

Реклама

Напомним, под Киевом на днях 24-летний парень сбил женщину-пешехода, убегая от полиции. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В тренде
Это нам еще пригодится: перемены из 2019-го, которые повлияют на Киев в новом году
Андреевский спуск, Киев

Ранее в Киеве на улице Тургеневской в Киеве произошло ДТП, после которого один из водителей решил прилечь отдохнуть на месте аварии.

Кроме того, утром 1 января в Киевской области произошло ДТП с подростками, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Ее тело нашли в 100 метрах от места аварии.

Также мы сообщали о смертельном ДТП, которое произошло в Подольском районе:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев ДТП европейская площадь

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видео
В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видеоПроисшествия
В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейном
В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейномПроисшествия
В Киеве пропала 13-летняя школьница
В Киеве пропала 13-летняя школьницаПроисшествия
Нашлись киевские
Нашлись киевские "Ромео и Джульетта", которых полиция всей страны искала с декабряПроисшествия
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварии
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварииПроисшествия
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиков
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиковПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...