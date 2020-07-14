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В центре Киева мужчина обокрал священника Михайловского собора

14 июля, 11:56

Наталья Руда Наталья Руда

"Муниципалы" нашли два ноутбука

В Киеве задержали мужчину, который в центре города обокрал священника Михайловского собора.

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Как сообщается на странице "Муниципальной охраны" в Facebook, на Владимирской горке во время патрулирования "муниципалы" обратили внимание на подозрительного мужчину.

"Он заметно занервничал. Как оказалось – не зря. При себе он имел отмычки для проникновения в помещение и похищенные вещи, среди которых два ноутбука. Вместе с награбленными вещами передан полицейским для установления потерпевших", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, паблик "Киев Оперативный" уточняет, что мужчина с помощью отмычек украл два ноутбука священника Михайловского собора.

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Напомним, правоохранители задержали вооруженную банду, которая напала на дом предпринимателя в Козине под Киевом и под угрозой расправы вынесла большую сумму денег.

Также новости "Сегодня" писали, что в центре Киева мужчина украл спиртные напитки в магазине и пытался сбежать от правоохранителей, идя на всевозможные ухищрения. В частности, он спрятался в шкафу.

Смотрите в сюжете, можно ли вернуть из ломбарда украденную вещь:

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Киев кража церковь

Источник: Сегодня

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