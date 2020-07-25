В центре Киева мужчина устроил стрельбу по студентам: двое раненых (фото)

По словам пострадавших, выстрелы прогремели во время ссоры

В Печерском районе Киева ночью произошла стрельба: ранения получили двое 20-летних студентов.

Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, информация о происшествии поступила копам около 2:30 от врача, который оказывал потерпевшим помощь.

"Во время конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин, в результате чего двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног. Позже они самостоятельно обратились в медучреждение", - говорится в сообщении.

Позже один из пострадавших отказался от медицинской помощи. Также студенты не стали писать заявления о правонарушении.

Было открыто два уголовных производства по статьям о хулиганстве с применением оружия и незаконном обращении с оружием.

Напомним, недавно в центре Одессы возле одного из ресторанов на Французском бульваре произошла драка со стрельбой и поножовщиной. Полицейские задержали семерых участников инцидента.

А в Днепропетровской области произошла драка, в ходе которой один из участников получил смертельное ранение.

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