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В центре Киева мужчина вылез на крышу рынка и устроил там дебош: видео

23 июля, 09:10

Когда патрульные пытались снять мужчину с крыши, он начал драться

В центре Киева неизвестный мужчина забрался на крышу Владимирского рынка, сотрудники которого вызвали патрульных.

Когда копы начали снимать мужчину с крыши, тот оказывал сопротивление дрался и даже пытался сбросить правоохранителя вниз. Также на место прибыли и сотрудники ГСЧС, которые помогали "отловить" дебошира.

Видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Киеве прохожие задержали мужчину, который посреди улицы бросался с кулаками на пенсионера и двухлетнего ребенка. Злоумышленник ударил пожилого мужчину, отобрал его коляску и бросил ее в автомобиль, а также ударил мальчика, который пробегал рядом. В результате стычки ребенка и дебошира, который, вероятно, находился под действием психотропных препаратов, доставили в больницу.


Также новости "Сегодня" писали, что в селе Перегоновка Обуховского района полиция задержала дебошира, применив табельное оружие. Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Тег Киев, дебош, Владимирский рынок

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Источник:

Сегодня

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