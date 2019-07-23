В центре Киева мужчина вылез на крышу рынка и устроил там дебош: видео
Когда патрульные пытались снять мужчину с крыши, он начал драться
В центре Киева неизвестный мужчина забрался на крышу Владимирского рынка, сотрудники которого вызвали патрульных.
Когда копы начали снимать мужчину с крыши, тот оказывал сопротивление дрался и даже пытался сбросить правоохранителя вниз. Также на место прибыли и сотрудники ГСЧС, которые помогали "отловить" дебошира.
Видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Киеве прохожие задержали мужчину, который посреди улицы бросался с кулаками на пенсионера и двухлетнего ребенка. Злоумышленник ударил пожилого мужчину, отобрал его коляску и бросил ее в автомобиль, а также ударил мальчика, который пробегал рядом. В результате стычки ребенка и дебошира, который, вероятно, находился под действием психотропных препаратов, доставили в больницу.
Также новости "Сегодня" писали, что в селе Перегоновка Обуховского района полиция задержала дебошира, применив табельное оружие. Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
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