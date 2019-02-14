В центре Киева мужчина выпал из окна многоэтажки

От полученных травм мужчина скончался на месте

В центре Киева мужчина выпал из окна многоэтажки 2019-02-14T08:16:00+02:00 Происшествия От полученных травм мужчина скончался на месте











В Киеве, где недавно в районе Индустриального моста умер человек, мужчина выпал из окна девятого этажа жилого дома на улице Старонаводницкой, 4 в Печерском районе столицы. Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла вечером 13 февраля. От полученных травм мужчина скончался на месте, на вид ему около 60 лет. На месте происшествия также находились родственники и близкие мужчины, они были в шоковом состоянии.

Кроме того, на месте инцидента работала патрульная полиция, "скорая" и следственно оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По данным медиков, преподаватель получила травму головы.

Кроме того, в октябре прошлого года мы писали, что на Виноградаре в Киеве мужчина ремонтировал окно, выпал и разбился. 60-летний мужчина выпал из окна квартиры на 13-м этаже.

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