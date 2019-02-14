Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В центре Киева мужчина выпал из окна многоэтажки

Сегодня, 08:16

От полученных травм мужчина скончался на месте

В центре Киева мужчина выпал из окна многоэтажки Происшествия От полученных травм мужчина скончался на месте

В Киеве, где недавно в районе Индустриального моста умер человек, мужчина выпал из окна девятого этажа жилого дома на улице Старонаводницкой, 4 в Печерском районе столицы. Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла вечером 13 февраля. От полученных травм мужчина скончался на месте, на вид ему около 60 лет. На месте происшествия также находились родственники и близкие мужчины, они были в шоковом состоянии.

Кроме того, на месте инцидента работала патрульная полиция, "скорая" и следственно оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По данным медиков, преподаватель получила травму головы.

Кроме того, в октябре прошлого года мы писали, что на Виноградаре в Киеве мужчина ремонтировал окно, выпал и разбился. 60-летний мужчина выпал из окна квартиры на 13-м этаже.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, тело, многоэтажка, мужчина, окно

Вы сейчас просматриваете новость " В центре Киева мужчина выпал из окна многоэтажки". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Черновцах 19-летняя девушка выпала из окна общежития

7 февраля, 11:51

Пострадавшую с переломом позвоночника госпитализировали в больницу

Во Львовской области из окна больницы выпал пациент

6 февраля, 15:59

Медики несколько часов боролись за жизнь 39-летнего жителя Червонограда, однако безуспешно

В Киеве из окна Софийского собора выпал мужчина

30 января, 08:57

Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой

В Ивано-Франковске из окна многоэтажки выпал подросток

29 января, 13:18

15-летний парень был пьян

Ученые определили самый красивый возраст женщины

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми фото

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Денисова рассказала, как пленные моряки удивили российских судей

Заблудившегося в лесу мальчика согревал и защищал дикий медведь

Кто входит в команду Зеленского и на что они нацелены во власти

"Отмена гола? Такие решения проще принимать в пользу топ-клуба"

Как на самом деле героическая снайперша боевиков воевала за "ДНР"

Их там нет? Украина эффектно разоблачила РФ на заседании СБ ООН
Загрузка...

Чего стоит пересечь блокпост боевиков на Донбассе: репортаж "Сегодня"

Вчера, 07:54

В очередях на блокпостах боевиков люди стоят по 5 часов, старики умирают, а многие возвращаются домой

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку