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В центре Киева на дороге перевернулся грузовик (фото, видео)

25 февраля, 16:34

Александр Марущак

ЧП произошло во время разгрузки кузова

В Киеве на перекрестке улиц Предславинской и Коновальца произошла авария. Там во время разгрузки перевернулся большой грузовик МАЗ.

В полиции сайту "Сегодня" подтвердили факт ДТП уточнив, что на место отправились патрульные, которые регулировали движение: из-за падения грузовика движение в районе аварии было усложнено.

Правоохранители также опровергли слухи о том, что грузовик упал из-за того, что его якобы подрезали на дороге.

"МАЗ перевозил стройматериалы. Когда шла разгрузка краном – он по неизвестным причинам перевернулся Пострадавших в результате ДТП нет", – рассказали нам полицейские.

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Машину удалось быстро поднять, после чего движение по дорогам возобновилось.

Ранее в Киеве на проспекте Науки, 88 столкнулись сразу шесть транспортных средств – грузовик Tata, маршрутка "Богдан", Chevrolet Aveo, Daewoo Nexia, Kia и Hyundai. По предварительной информации, грузовик ехал в сторону Столичного шоссе и у него отказали тормоза. В итоге авто понеслось вниз по улице и врезалось в маршрутку и Chevrolet Aveo, также под удар попали еще три легковушки. В итоге неуправляемое авто остановилось.

А тем временем, в пгт Макаров водитель обратился в полицию, сообщив, что у него угнали грузовик. Правоохранители быстро нашли его. Позже нашелся и подозреваемый в угоне. Им оказался 16-летний подросток. Выяснилось, что парень решил "одолжить" грузовик, чтобы съездить в соседний населенный пункт к родителям. По пути машина застряла в грязи, где юноша и бросил ее.

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Киев ДТП грузовик полицейские разгрузка патрульные Коновальца

Источник: Сегодня

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