Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

ФОТОФАКТ. В центре Киева наказали "героя парковки" на Tesla

5 июля, 10:08

Водитель электрокара припарковался на тротуаре на Печерске

Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве жители столицы оригинально наказали "героя парковки" на электрокаре Tesla, который припарковался возле Национального университета культуры и искусств. Так, на капот машины автомобилиста, которая была запаркована на тротуаре, положили покрышку. Соответствующее фото опубликовано в паблике "dtp.kiev.ua".

Напомним, столичным водителям уже через несколько дней придется тщательно следить, правильно ли они припарковались. Напомним, в сентябре 2018 года приняли изменения в закон о парковке, где право штрафовать автохамов получили муниципальные инспекторы. Но для того, чтобы они заработали в столице, Киевраде и КГГА нужно было утвердить соответствующие подзаконные акты. Дело уже на финише, и первые 10 инспекторов из 90 необходимых вышли на работу. "Сегодня" подежурили вместе с ними.

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, Tesla, герой парковки

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В центре Киева наказали "героя парковки" на Tesla". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФОТОФАКТ. Под Киевом водитель решил съехать по лестнице и застрял на ней

21 июня, 11:47

Инцидент произошел в селе Таценки

ФОТОФАКТ. Киевляне наказали "героя парковки" на Соломенке

12 июня, 12:55

Жители улицы Волгоградской надели на боковое зеркало автомобиля старую шину

ФОТОФАКТ. Киевляне наказали "героя парковки", написав на его машине ругательства

28 мая, 12:42

Инцидент произошел на Оболони

В центре Киева из-за "героя парковки" остановились троллейбусы

25 апреля, 16:53

Водитель Mercedes заблокировал движение троллейбусов 6, 16 и 18

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день

Последовал резкий ответ Плющенко Родниной

Девушка дня. 17-летняя рекордсменка мира Ярослава Магучих

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

Назван самый полезный суп

О чем говорит новое украшение герцогини Меган

Самая горячая пятерка сезона!

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Мир на Донбассе в обмен… На что?

Вчера, 07:51

Эксперты о позитивных моментах и подводных камнях "расконсервирования" Минского процесса

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Велосипедистка дня: бразильская красотка

Что лечит калина в организме человека

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь