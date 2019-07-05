ФОТОФАКТ. В центре Киева наказали "героя парковки" на Tesla
Водитель электрокара припарковался на тротуаре на Печерске
В Киеве жители столицы оригинально наказали "героя парковки" на электрокаре Tesla, который припарковался возле Национального университета культуры и искусств. Так, на капот машины автомобилиста, которая была запаркована на тротуаре, положили покрышку. Соответствующее фото опубликовано в паблике "dtp.kiev.ua".
Напомним, столичным водителям уже через несколько дней придется тщательно следить, правильно ли они припарковались. Напомним, в сентябре 2018 года приняли изменения в закон о парковке, где право штрафовать автохамов получили муниципальные инспекторы. Но для того, чтобы они заработали в столице, Киевраде и КГГА нужно было утвердить соответствующие подзаконные акты. Дело уже на финише, и первые 10 инспекторов из 90 необходимых вышли на работу. "Сегодня" подежурили вместе с ними.
Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".
Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.
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