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В центре Киева нашли потерявшегося дедушку

10 апреля, 14:15

Мила Князьская-Ханова

Пенсионер бродил по центру Киева и забыл, где живет

Столичные патрульные вернули домой пожилого мужчину, который потерялся посреди города. Так, в полицию позвонил неравнодушный гражданин и сообщил, что обратил внимание на легко одетого дедушку, который растерянно бродил по улице Грушевского, сообщили в Патрульной полиции.

Во время общения с пенсионером патрульные узнали, что он не помнит где живет, однако смог вспомнить свои анкетные данные. С помощью полицейских баз патрульные установили адрес, по которому и доставили гражданина. Инспекторы обнаружили указанную квартиру с открытыми дверями. Уже на месте дедушка вспомнил, что это его дом.

Полицейские также пообщались с соседями, те узнали мужчину и подтвердили, что он проживает в этой квартире.

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Ранее столичные копы нашли 17-летнего парня, который ушел гулять неделю назад и не вернулся домой. В полицию с заявлением об исчезновении ребенка обратились родители несовершеннолетнего. Парня искали целую неделю.

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Напомним, недавно в Киевской области копы разыскали мать с двумя детьми, которые пропали в селе Лизогубова Слобода. Как выяснилось, женщина с маленькими сыновьями уехала в Днепропетровскую область после ссоры с сожителем и гостила у сестры.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Что случилось с ребенком – смотрите в сюжете:

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Киев дедушка полицейские потеря памяти патрульные

Источник: Сегодня

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