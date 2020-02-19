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В центре Киева нашли тайник с боевыми гранатами и почти 30 литрами ртути

19 февраля, 08:17

Тайник был оборудован в гараже

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в центре Киева тайник с двумя боевыми гранатами Ф-1, двумя электродетонаторами и металлическим баллоном с почти 30 литрами ртути. Он был обустроен в арендованном гараже. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

/ Фото: СБУ

По данным следствия, к обустройству опасной тайника причастен один из лидеров столичной группировки, которая занималась совершением тяжких преступления. У фигуранта прошли обыски, в ходе которых нашли поддельные печати и штампы различных органов государственной власти и коммерческих структур.

После проведения соответствующих экспертиз будет принято решение относительно сообщения злоумышленнику о подозрении по статьям 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее под Киевом полицейских забросали гранатами.

Также в Дарницком районе Киева полицейские обнаружили у местного жителя пистолеты, патроны, гранаты и наркотические средства.

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Киев СБУ тайник

Источник: Сегодня

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