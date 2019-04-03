В отеле в центре Киева нашли тело молодой девушки

Личность погибшей установили, она была из Мариуполя

Фото: Информатор

В отеле в центре Киева нашли тело молодой девушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/479/0b0/5ca4790b0560d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/479/0b0/5ca4790b0560d.jpg 2019-04-03T12:16:00+03:00 Происшествия Личность погибшей установили, она была из Мариуполя

Труп 19-летней девушки нашли в одном из номеров отеля на улице Богдана Хмельницкого, 56а в центре Киева, где не так давно произошла смертельная стрельба. Тело мертвой девушки обнаружили на кровати номера утром в среду, 3 апреля.

Как пишет "Информатор", личность девушки установили, она была уроженкой Мариуполя, работала в одном из ночных клубов диджеем. По предварительной информации, этой ночью она познакомилась с девушкой и парнем, после чего с ними отправилась в гостиницу.

Фото: Информатор

Также сообщается, что на теле следов насильственной смерти не обнаружили, однако причину смерти будет устанавливать экспертиза.

Ранее сообщалось, что труп неизвестного мужчины нашли на бульваре Тараса Шевченко, 46в в самом центре столицы утром в понедельник, 11 марта.

Также мы писали, что 12 марта в одном из киевских парков нашли тело младенца. Страшную находку обнаружила женщина, которая выгуливала собаку. Тело мертвой новорожденной девочки было замотано в тряпку и находилось в полиэтиленовом пакете в парке Партизанской славы в Дарницком районе.

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