В отеле в центре Киева нашли тело молодой девушки
Личность погибшей установили, она была из Мариуполя
Труп 19-летней девушки нашли в одном из номеров отеля на улице Богдана Хмельницкого, 56а в центре Киева, где не так давно произошла смертельная стрельба. Тело мертвой девушки обнаружили на кровати номера утром в среду, 3 апреля.
Как пишет "Информатор", личность девушки установили, она была уроженкой Мариуполя, работала в одном из ночных клубов диджеем. По предварительной информации, этой ночью она познакомилась с девушкой и парнем, после чего с ними отправилась в гостиницу.
Фото: Информатор
Также сообщается, что на теле следов насильственной смерти не обнаружили, однако причину смерти будет устанавливать экспертиза.
Ранее сообщалось, что труп неизвестного мужчины нашли на бульваре Тараса Шевченко, 46в в самом центре столицы утром в понедельник, 11 марта.
Также мы писали, что 12 марта в одном из киевских парков нашли тело младенца. Страшную находку обнаружила женщина, которая выгуливала собаку. Тело мертвой новорожденной девочки было замотано в тряпку и находилось в полиэтиленовом пакете в парке Партизанской славы в Дарницком районе.
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