Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В отеле в центре Киева нашли тело молодой девушки

Сегодня, 12:16

Личность погибшей установили, она была из Мариуполя

Фото: Информатор
В отеле в центре Киева нашли тело молодой девушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/479/0b0/5ca4790b0560d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/479/0b0/5ca4790b0560d.jpg Происшествия Личность погибшей установили, она была из Мариуполя

Труп 19-летней девушки нашли в одном из номеров отеля на улице Богдана Хмельницкого, 56а в центре Киева, где не так давно произошла смертельная стрельба. Тело мертвой девушки обнаружили на кровати номера утром в среду, 3 апреля.

Как пишет "Информатор", личность девушки установили, она была уроженкой Мариуполя, работала в одном из ночных клубов диджеем. По предварительной информации, этой ночью она познакомилась с девушкой и парнем, после чего с ними отправилась в гостиницу.

Фото: Информатор

Также сообщается, что на теле следов насильственной смерти не обнаружили, однако причину смерти будет устанавливать экспертиза.

Ранее сообщалось, что труп неизвестного мужчины нашли на бульваре Тараса Шевченко, 46в в самом центре столицы утром в понедельник, 11 марта.

Также мы писали, что 12 марта в одном из киевских парков нашли тело младенца. Страшную находку обнаружила женщина, которая выгуливала собаку. Тело мертвой новорожденной девочки было замотано в тряпку и находилось в полиэтиленовом пакете в парке Партизанской славы в Дарницком районе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Киев, смерть, труп, гибель, девушка, убийства

Вы сейчас просматриваете новость " В отеле в центре Киева нашли тело молодой девушки". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отопительный сезон: стало известно, когда киевлянам отключат тепло

Сегодня, 11:28

Объекты соцсферы будут отключать по их индивидуальным заявкам

Смертельная стрельба в центре Киева: появились подробности ЧП и фото

Сегодня, 11:06

Сестра владельца квартиры продала часть жилища, а новые хозяева пытались попасть в помещение

Директор центра реабилитации бойцов АТО, укравший миллионы, пойдет под суд

Сегодня, 10:53

Руководитель реабилитационного центра также является депутатом одного из поселковых советов

В аэропорту Дании объяснили, почему название украинской столицы писали с ошибкой

Сегодня, 10:25

Глава аэропорта Дании написал письмо послу Украины

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

Мария Кожевникова: "Главное, что ребенок Саши Савельевой жив"

Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Избранник Надежды Бабкиной «просадил» два миллиона долларов

Младшая дочь Игоря Крутого стала выглядеть старше своих лет

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

Объявлено имя самой молодой миллиардерши в мире
Загрузка...

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Сегодня, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Вчера, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом

1 апреля, 07:38

Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки

Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР

«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»