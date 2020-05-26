В центре Киева неизвестные подстрелили мужчину и скрылись

Во вторник вечером, 26 мая, на столичном Печерске произошла стрельба. Неизвестные ранили мужчину. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 18:20 в столичной полиции по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на ул. Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину. По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные (розыскные) действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

37-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением госпитализировали.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции. После проведения всех необходимых первоочередных следственных действий этому событию будет дана правовая квалификация.

Ранее мы писали о том, что во время стычки в г. Вышгород под Киевом погиб бывший боец добровольческого батальона "Айдар" Игорь Корниенко.

Напомним, ранее в Житомирской области арендатор пруда устроил бойню, застрелив семерых знакомых, приехавших порыбачить в Новоселицу Попельнянского района из Киева.

Среди убитых – мужчины от 29 до 50 лет, в том числе трое военнослужащих Нацгвардии.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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