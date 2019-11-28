В центре Киева ограбили офис Национального союза журналистов (фото)

Злоумышленники пробрались в офис на Крещатике через балкон и взломали сейф

Фото: Сергей Томиленко

В Киеве в ночь на четверг, 28 ноября, ограбили офис Национального союза журналистов Украины, который расположен на Крещатике. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства. Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернута на стол, ящики раскрыты. Исчезли ли документы и ценные вещи – еще выясняем", - написал Томиленко, уточнив, что сам находится в командировке в Запорожье.

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В столичном главке Национальной полиции добавили, что злоумышленники проникли в помещение через балкон, вскрыли сейф и украли из него деньги. Сейчас правоохранители проводят осмотр мест происшествий, опрашивают работников союза, пересматривают записи с камеры видеонаблюдения.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Отметим, ранее глава МВД Арсен Аваков поручил Нацполиции эффективно реагировать на факты препятствования журналистской деятельности.

Ранее в селе Козин под Киевом неизвестные лица проникли в дом, где находились 68-летняя женщина и ее 12-летняя внучка, и, не причинив им телесных повреждений, вынесли из дома золотые изделия и 40 тысяч евро. Также смотрите в сюжете подробности ограбления дома нардепа в Глевахе:

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