В центре Киева орудуют аферисты, обманувшие тысячи пенсионеров по всему миру – СМИ

В центре Киева орудует группа мошенников, которые под видом "инвестиций" обворовывают пенсионеров по всему миру. Жертвами масштабной международной аферы стали тысячи человек более чем в 50 странах. Об этом пишет "Украина Криминальная", ссылаясь на расследование журналистов шведской газеты Dagens Nyheter.

По данным шведского СМИ, в торговом центре в самом центре Киева снимает офис некая фирма Milton Group. Она позиционирует себя как международная компания, работающая в сфере предоставления финансовых услуг и IТ-поддержки. В частности, десятки работников ищут "клиентов" по всему миру, звонят им и предлагают якобы выгодные инвестиции в криптовалюты и акции. Журналисты разузнали, что на самом деле предлагаемых продуктов компанией не существует, а деятельность компании – мошенничество, так как люди "инвестируют" свои деньги в пустоту.

Среди жертв есть скандинавские пенсионеры и, как уточняет издание, в киевском офисе компании существует инструкция для работников прозвона, как убедить пожилых людей из Британии, Новой Зеландии, Австралии, ЕС вкладывать деньги в фальшивые инвестиции.

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Фото: Alexander Mahmoud/Dagens Nyheter

Жертвы аферистов должны были инвестировать сначала небольшие суммы, а потом загружать на свой личный компьютер программное обеспечение для удаленного доступа, с помощью которого "финансовый консультант" мог якобы помогать им дистанционно с технической частью. Суммы вложений пенсионеров увеличивались, но в реальности на них брались кредиты с высокими процентными ставками и когда клиенты хотели снять свои деньги, то средств уже не было, а необходимость выплачивать кредиты осталась.

Отмечается, что журналисты сумели раздобыть информацию об афере только с помощью информатора внутри компании, который выносил и передавал СМИ полученные данные, видео и аудиозаписи. После того, как информацию получили другие СМИ и "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), данные о мошенничестве были подтверждены единодушными свидетельствами жертв на нескольких континентах.

Напомним, в Киеве мошенники обманули пенсионеров на 100 тысяч гривен. Они по телефону убедили супружескую пару, что их внуки находятся в опасности. Пожилые люди без колебаний отдали аферистам свои сбережения.

Также столичная полиция разоблачила в Киеве группу мошенников-"экстрасенсов".

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