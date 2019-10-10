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В центре Киева перевернулась "скорая"

10 октября, 14:54

Мила Князьская-Ханова

На момент аварии в машине "скорой" находилась бригада медиков и пациент

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

В Киеве в четверг, 10 октября, во второй половине дня на перекрестке улиц Антоновича и Жилянской легковушка Ford протаранила автомобиль скорой. От удара автомобиль неотложки одной из частных клиник перевернулся на бок.

На момент аварии в машине "скорой" находилась бригада медиков и пациент. Все смогли выбраться из перевернувшегося автомобиля самостоятельно.

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За рулем легковушки находился молодой парень. В его авто после удара сработали подушки безопасности. Водитель не пострадал.

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На место аварии прибыли медики, на месте сейчас четыре "скорых", и полиция. Оба автомобиля, попавшие в ДТП, получили серьезные повреждения: осколками стекла засыпан весь перекресток. У Ford разбита передняя часть, из разбитой машины на дорогу вытекло топливо.

Ранее сообщалось, в центре Киева на перекрестке улиц Грушевского и Липской вечером в среду, 9 октября, произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина, переходившая с ребенком дорогу. Женщина успела оттолкнуть ребенка, но сама попала под машину.

Также новости "Сегодня" писали о масштабном ДТП на проспекте Победы в Киеве, которое устроили подростки.

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Киев ДТП скорая помощь

Источник: Сегодня

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