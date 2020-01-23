В центре Киева перевернулась Toyota и заблокировала движение трамваев

/ Фото: dtp.kiev.ua

На столичном Подоле днем в четверг, 23 января, прямо на трамвайных путях перевернулся внедорожник Toyota. Об этом сообщается в группе DTP KIEV INFO в Telegram.

Инцидент, по данным очевидцев, произошел на Валах рядом с Житним рынком.

/ Фото: dtp.kiev.ua

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О причинах ДТП и пострадавших не сообщается. На данный момент движение трамваев на данном участке заблокировано, также образовалась пробка.

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