В центре Киева перевернулась Toyota и заблокировала движение трамваев

На столичном Подоле днем в четверг, 23 января, прямо на трамвайных путях перевернулся внедорожник Toyota. Об этом сообщается в группе DTP KIEV INFO в Telegram.
Инцидент, по данным очевидцев, произошел на Валах рядом с Житним рынком.
О причинах ДТП и пострадавших не сообщается. На данный момент движение трамваев на данном участке заблокировано, также образовалась пробка.
Отметим, что с самого утра на столичных дорогах наблюдался гололед.
Ранее в Киеве на стоянки возле супермаркета на Левобережке девушка за рулем Porsche Cayenne разбила шесть автомобилей.
Новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области 17 января на 40-м км автодороги Киев – Ковель произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В частности, 36-летняя женщина на легковушке врезалась в три припаркованных авто.
Также сообщалось, что в селе Здвижевка Бородянского района в Киевской области в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.
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