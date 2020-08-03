В центре Киева перевернулось такси с пассажирами: пострадал водитель (фото)

В центре Киева в воскресенье, 2 августа, перевернулось такси с двумя пассажирами в салоне. Пострадал водитель авто Skoda Fabia.

Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua.

Легковушка перевернулась на крышу на Владимирском спуске. Водителя госпитализировали в городскую клиническую больницу №17 с закрытой черепно-мозговой травмой. Пассажиры такси, к счастью, не пострадали и от помощи отказались.

О причинах аварии пока что не сообщается.

Напомним, на минувших выходных на Лесном массиве в столице произошло жесткое ДТП – Mercedes врезался в маршрутку, когда та ехала на парковку. Легковушку буквально разорвало на части. По предварительной информации, пострадали по меньшей мере три человека.

Кроме того, на Одесской трассе под Киевом столкнулись пять автомобилей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса.

Подробнее об аварии смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться