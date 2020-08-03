Українська
$ 27,68
32,78
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

В центре Киева перевернулось такси с пассажирами: пострадал водитель (фото)

3 августа, 09:53

Наталья Руда Наталья Руда

Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой

В центре Киева в воскресенье, 2 августа, перевернулось такси с двумя пассажирами в салоне. Пострадал водитель авто Skoda Fabia.

Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua.

Легковушка перевернулась на крышу на Владимирском спуске. Водителя госпитализировали в городскую клиническую больницу №17 с закрытой черепно-мозговой травмой. Пассажиры такси, к счастью, не пострадали и от помощи отказались.

О причинах аварии пока что не сообщается.

Напомним, на минувших выходных на Лесном массиве в столице произошло жесткое ДТП – Mercedes врезался в маршрутку, когда та ехала на парковку. Легковушку буквально разорвало на части. По предварительной информации, пострадали по меньшей мере три человека.

Кроме того, на Одесской трассе под Киевом столкнулись пять автомобилей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса.

Подробнее об аварии смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев ДТП такси

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)
Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)Происшествия
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатился
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатилсяПроисшествия
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видео
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видеоПроисшествия
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)Происшествия
В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)
В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)Происшествия
В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)
В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять