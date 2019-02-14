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В центре Киева подрались фаны "Динамо" и "Айнтрахта"

Сегодня, 03:28

В конфликте приняли участие 42 болельщика киевлян и 70-80 гостей из Германии

В центре Киева подрались фаны "Динамо" и "Айнтрахта" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1eb/ca8/5c41ebca8ce2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1eb/ca8/5c41ebca8ce2c.jpg Происшествия В конфликте приняли участие 42 болельщика киевлян и 70-80 гостей из Германии

В центре Киева на Крещатике произошла драка между футбольными болельщиками киевского "Динамо" и клуба "Айнтрахт" из Франкфурта.

Видео драки в Facebook опубликовал "Киев оперативный".

По информации сообщества Troublemakers & Ultras Action, в конфликте приняли участие 42 болельщика киевлян и 70-80 гостей из Германии. "Победу" в потасовке одержали ультрас "Динамо".

Напомним, в минувшем году в день финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом",  полиция Киева предотвратила драку с болельщиками "Ливерпуля" и задержала 18 человек.

Также сообщалось, что в Киеве на улице Саксаганского, 7 молодые люди поспорили из-за футбола и устроили драку. Две группы молодых людей, которые смотрели финальный матч Лиги чемпионов, в одном из киевских баров поспорили из-за футбольных предпочтених и начали швырять друг в друга бокалы. Драка развивалась очень динамично и в бой пошли столы. В результате драки пострадал один человек. Полиция задержала хулиганов.

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Тег Киев, видео, драка, ультрас, Айнтрахт, Динамо

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