В центре Киева полыхает здание: видео

В центре Киева на улице Большая Васильковская, 65 утром во вторник, 10 сентября, вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

В сообщении отмечается, что на место ЧП уже вызвали пожарных. Также в паблике опубликовано видео, на котором виден пожар на нескольких этажах здания, рядом с которым припаркованы автомобили. Столб черного дыма можно увидеть за несколько сотен метров от места инцидента.

На данный момент информация о причинах пожара уточняется.

Ранее сообщалось о пожаре в квартире жилого дома на проспекте Леся Курбаса в столице. На месте пожара было обнаружено тело, при этом пожарные спасли кота.

Кроме того, близ села Триполье в Киевской области в понедельник, 9 сентября, вспыхнул крупный пожар на территории стихийной несанкционированной свалки. На место пожара были направлены дежурные караулы 17-ГПСЧ г. Украинка, 16-ГПСЧ г. Обухов, а также 46-ГПСЧ пгт Козин. Сейчас работают 18 человек личного состава и три единицы техники. Дополнительно к ликвидации пожара была привлечена техника для подвоза воды.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram