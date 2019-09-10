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В центре Киева полыхает здание: видео

10 сентября, 08:31

Близ станции метро "Олимпийская" загорелся дом, столб черного дыма виден за несколько сотен метров

В центре Киева на улице Большая Васильковская, 65 утром во вторник, 10 сентября, вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

В сообщении отмечается, что на место ЧП уже вызвали пожарных. Также в паблике опубликовано видео, на котором виден пожар на нескольких этажах здания, рядом с которым припаркованы автомобили. Столб черного дыма можно увидеть за несколько сотен метров от места инцидента.

На данный момент информация о причинах пожара уточняется.

Ранее сообщалось о пожаре в квартире жилого дома на проспекте Леся Курбаса в столице. На месте пожара было обнаружено тело, при этом пожарные спасли кота.

Кроме того, близ села Триполье в Киевской области в понедельник, 9 сентября, вспыхнул крупный пожар на территории стихийной несанкционированной свалки. На место пожара были направлены дежурные караулы 17-ГПСЧ г. Украинка, 16-ГПСЧ г. Обухов, а также 46-ГПСЧ пгт Козин. Сейчас работают 18 человек личного состава и три единицы техники. Дополнительно к ликвидации пожара была привлечена техника для подвоза воды.

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Киев пламя пожары

Источник: Сегодня

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